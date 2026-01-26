Başkan Büyükkılıç'a 'Gümrük Günü' Ziyareti

Başkan Büyükkılıç, ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışının temelini, kentin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde sağlam şekilde güçlendirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan, Serbest Bölge Gümrük Müdürü Şule Öztekin, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Birsen İşbilir Keser ile Kayseri Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanı Göknur Yılan Öztürk 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü tebrik etti. Büyükkılıç, “Gümrük Müdürümüz Muzaffer Özkan, Serbest Bölge Gümrük Müdürü Şule Öztekin, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Birsen İşbilir Keser ile Kayseri Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanı Göknur Yılan Öztürk 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, bu anlamlı günlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konukları da misafirperverlikleri ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.