Başkan Büyükkılıç'a kamu kurumu yöneticilerinden ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol ile Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı'yı makamında kabul etti.

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  • 11.05.2023 15:10
  • Güncelleme: 12.05.2023 10:58
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Başkan Büyükkılıç'a kamu kurumu yöneticilerinden ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol ile Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı’yı makamında kabul etti.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli irtibat ve istişare halinde Kayseri’ye hizmet eden Başkan Büyükkılıç’a, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol ile Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı nezaket ziyaretinde bulundu. Misafirlerini ayrı ayrı makamında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile Kayseri’ye hizmet yolunda daima istişare halinde olduklarına dikkat çekerek, “Kayseri’miz için her zaman en iyiyi arzu ediyor, bu yolda da aklı ön planda tutarak hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol ve Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü Denizhan Erol ve Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı hizmetlerinin yanı sıra ilgi ve alakasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Kayseri Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ise Büyükkılıç’a tarihi saat kulesi işlemeli çini hediye etti.

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İHA

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