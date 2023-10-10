Başkan Büyükkılıç'a 'Kapuzbaşı Yolu' için teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda kentin turizmine katkı sunmak amacıyla başlattığı Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda önemli bir çalışmaya imza attı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tarihi ve doğal güzellikleri ile Kayseri’nin turizmde adından söz ettirmesini sağlayan Büyükkılıç’a yol çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Tarihi ve doğal zenginlikleri ile Kayseri’nin bir turizm şehri olarak dünya çapında tanınması amacıyla önemli birçok projeyi hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük şelalelerinden Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda genişletme ve asfalt çalışması yaparak şelale yolunun ulaşım konforunu üst seviyeye çıkardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri yol çalışmasını başından sonuna kadar yakından takip ederek, bölgenin turizmde gözde bir yer haline getirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekmişti.

Yol genişletme ve 25 kilometrelik asfalt çalışmasını kapsayan son etabıyla toplamda 43 kilometrelik kısımda tamamlanan çalışmalar ile doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ulaşım daha konforlu hale getirildi.

Avrupa standartlarında yapılan yolda çalışmalar son aşamaya gelirken, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Turizmin merkezi olan ilçemiz adına yürekten teşekkürümüz var. Bitti, hatta ilavesi oldu, Yeşilköy Şelalemiz tarafında da yol yapılıyor. Çizgisi de çekilecek. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç da yol konforunun ulaştığı seviyeye dikkat çekerek, “Otoban gibi yol yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.