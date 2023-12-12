Başkan Büyükkılıç'a Karapınar Belediye Başkanı Güneş ve Umut Çınarı Derneği'nden ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve Umut Çınarı Derneği Başkanı Ümit Özer ile beraberindeki heyeti ayrı ayrı makamında ağırladı.

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  • 12.12.2023 15:13
  • Güncelleme: 12.12.2023 15:55
Başkan Büyükkılıç'a Karapınar Belediye Başkanı Güneş ve Umut Çınarı Derneği'nden ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş ve Umut Çınarı Derneği Başkanı Ümit Özer ile beraberindeki heyeti ayrı ayrı makamında ağırladı.

Kentte yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırma noktasında kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyaretler de sürüyor.

Başkan Büyükkılıç ilk olarak Nevşehir ili Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş’i makamında ağırladı. Büyükkılıç, “Nevşehir Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş belediyemizi ziyaret etti. Kıymetli başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” derken, Güneş de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Umut Çınarı Derneği’ni makamında kabul eden Büyükkılıç, “Umut Çınarı Derneği Başkanı Ümit Özer ve beraberindeki heyet belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin artından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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