Başkan Büyükkılıç'a Kızılay Ailesi Ziyareti

Ziyarete, Türk Kızılay Süleyman Çetin Saya İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Mustafa Narin ve Kan Merkezi Şefi Savaş Koç da katıldı. Gerçekleştirilen görüşmede, kan hizmetleri ve gönüllü kan bağışı çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca, Kızılay İl Başkanlığı bünyesinde kurulan Kızılay SAR MÜSİAD Arama Kurtarma Ekibi, 1–7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Görüşmede, afetlere hazırlık, koordinasyon ve iş birliği konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Kayseri’nin afetlere karşı daha güçlü ve hazırlıklı olması için yapılacak destekler değerlendirildi.

Başkan Büyükkılıç, nazik ev sahipliği ve destekleri için Kızılay ailesine teşekkür ederek, yürütülen iş birliklerinin hayırlı olmasını diledi.