Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz, Yıldırım Beyazıt ve İldem mahallelerini ziyaret ederek, yoğun ilgi ile karşılaştığı vatandaşlarla kucaklaştı.

PAYLAŞ
  • 14.06.2023 10:05
  • Güncelleme: 14.06.2023 10:38
  • 51
Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz, Yıldırım Beyazıt ve İldem mahallelerini ziyaret ederek, yoğun ilgi ile karşılaştığı vatandaşlarla kucaklaştı.

Kentte mahalle sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Bürüngüz, Yıldırım Beyazıt ve İldem mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, mahalle ziyaretlerine yeni makam aracı, yerli ve milli otomobil TOGG ile giderken, vatandaşların da Kayseri’de ilk ve tek olan TOGG’a ilgisi yoğun oldu.

Mahalle sakinlerini ziyaret ederek, taleplerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşların sıcak, samimi ilgisi ve sevgisi ile karşılandı.

İlk olarak Melikgazi ilçesinde Büyük Bürüngüz Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Büyükkılıç, “Büyük Bürüngüz Mahallemizi ziyaret ederek, hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Güleryüzleri ve gönül dolusu muhabbetleri ile bizleri misafir eden Büyük Bürüngüzlü hemşehrilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Daha sonra Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne geçen Başkan Büyükkılıç, burada mahalle muhtarı ve vatandaşla sıcak ve samimi sohbet gerçekleştirerek, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan’ı ziyaret ederek, mahalle sakinlerimiz ile birlikte keyifle sohbet ettik” dedi.

Büyükkılıç, son olarak İldem TOKİ 3’üncü Etap’ta gençlerle ve mahalle sakinleri ile buluştu. Mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Gençlerimizle ve mahalle sakinlerimiz ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet ortamımız oldu. Samimi sohbetleri ve misafirperverliği için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahallelerde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Büyükkılıç, esnaflar için hayırlı, bereketli işler temenni etti. Mahalle sakinleri de Başkan Büyükkılıç’a ilgisi ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Çocuklara Yukatel Kayserispor forması da hediye eden Büyükkılıç’a mahalle ziyaretlerinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi

Kayserispor'da 11 ülkeden futbolcu forma giydi

Kayserispor 6 penaltı golü attı

Kayserispor 6 penaltı golü attı

Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Hürmetçi Sazlığı Türkiye'nin bildiği tanıdığı bir alan olacak

Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

17 araca korsan taşımacılıktan işlem

Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Akmermer MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu'nda

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Yaralı kerkenez kuşuna yardım eli

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

Vali Çiçek Ve Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni inceledi

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Argıncık'ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalışıyoruz'

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Talas'ta örnek proje: İlçede bulunan 100 apartmana kütüphane yapılacak

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Jandarmanın 184. kuruluş yıldönümü Kayseri'de kutlandı

Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç'a mahalle ziyaretlerinde yoğun ilgi