Başkan Büyükkılıç'a muhtardan '500 fidan' jesti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy'u makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, kendisine jest yaparak adına Bayraktepe Mesire Alanı'na 500 adet çam fidesi diken Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy'a teşekkür etti.

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  • 04.01.2023 10:51
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:10
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Başkan Büyükkılıç'a muhtardan '500 fidan' jesti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy’u makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, kendisine jest yaparak adına Bayraktepe Mesire Alanı’na 500 adet çam fidesi diken Sarıca Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy’a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, gönül belediyeciliği çerçevesinde merkezde ve kırsalda ‘uç beyi’ olarak nitelendirdiği muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Develi ilçesinde görev yapan 3 muhtar, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Develi’mizin özveri ve büyük bir gayretle çalışan muhtarları belediyemizi ziyaret etti. Yeşili seven doğayı koruyan bir yaklaşım içinde Bayraktepe Mesire Alanına şahsım adına 500 adet çam fidesi diken Sarıca Mahalle Muhtarımız Bekir Ulusoy’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Kendisine jest yapan muhtar Ulusoy’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ve muhtarlarla el ele, gönül gönüle çalışmaya, muhtarlarla sürekli istişare etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Muhtarlar da ilgi alakası, hizmetleri ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Ziyarette, muhtar Ulusoy tarafından, Başkan Büyükkılıç’a, ‘Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç adına Bayraktepe Mesire Alanı’na 500 adet çam fidesi, Sarı Mahalle Muhtarı Bekir Ulusoy tarafından dikilmiştir’ yazılı bir plaket takdim edildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Büyükkılıç, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

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