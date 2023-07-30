Başkan Büyükkılıç'a sosyal belediyecilik ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde, gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinden dolayı, Sosyal Belediyecilik Ödülüne layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç, yatırım ve hizmetlerin meyvesi olarak, birbirinden özel ve anlamlı ödüllere layık görülürken bu kez de Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde Sosyal Belediyecilik dalında ödüle layık görüldü. Kayseri İl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’ne Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri İl Turizm Müdürü İl Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İl ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ödül töreninde Yerel Yönetimler Dergisi Yönetimi’ne ve çalışanlarına teşekkürlerini ileten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, “İlimize dışarıdan gelen belediye başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan Yerel Yönetimler Dergisi Yönetimine ve çalışanlarına bizi bir araya getirdiğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Dergisi’nin 9’uncu Ödül Töreni’nde, gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinden dolayı, Sosyal Belediyecilik Ödülüne layık görüldü. Sosyal Belediyecilik Ödülü’nü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan aldı.