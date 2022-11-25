Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesi'nin yeni Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetimi, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu ve yönetimi ile Hollanda Kayserililer Vakfı Başkan Yardımcısı Mevlüt Gürcü ve ZİÇEV Müdürü Zeliha Ekinci Selçuk ve yöneticilerini makamında ayrı ayrı kabul etti.

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  • 25.11.2022 10:02
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:20
Başkan Büyükkılıç'a STK Ziyaretleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilay Kayseri Şubesi’nin yeni Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetimi, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu ve yönetimi ile Hollanda Kayserililer Vakfı Başkan Yardımcısı Mevlüt Gürcü ve ZİÇEV Müdürü Zeliha Ekinci Selçuk ve yöneticilerini makamında ayrı ayrı kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulunarak, bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Yeşilay’ın yeni Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetimi, Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu ve yönetimi ile Hollanda Kayserililer Vakfı Başkan Yardımcısı Mevlüt Gürcü ve ZİÇEV Müdürü Zeliha Ekinci Selçuk ve yönetim üyeleri Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. STK’ları makamında ayrı ayrı kabul eden Başkan Büyükkılıç, yapılan ziyaretlerden memnun olduğunu ifade ederek, nazik ziyaretleri için sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Kayseri Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetimi üyelerini de ağırlayan Başkan Büyükkılıç, yeni yönetime başarılarak dileyerek, “Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek için farkındalık oluşturan Yeşilay’ımızın yeni Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetimi belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, yeni görevlerinde muvaffakiyetler dilerim” dedi. Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, Kayseri’de birlik ve beraberliğin daima bereket olduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ardından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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