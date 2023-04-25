Başkan Büyükkılıç'a STK ziyaretleri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Öz-Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Öz-Taşıma-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir ve sendika yönetimi ile önceki dönem Melikgazi Meclis Üyesi Ahmet Tekin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek başkanlarını makamında ayrı ayrı kabul etti.

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’ı önceki dönem Melikgazi Meclis Üyesi Ahmet Tekin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek başkanları ziyaret etti.

Yine Öz-Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı, Öz-Taşıma-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Ahmet Özdemir ve sendika yönetimi Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Büyükkılıç, dayanışma içerisinde kentte birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin artından Başkan Büyükkılıç, misafirlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.