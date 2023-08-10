Başkan Büyükkılıç'a Tokat heyetinden ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

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  • 10.08.2023 14:08
  • Güncelleme: 11.08.2023 08:19
Başkan Büyükkılıç'a Tokat heyetinden ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç, el ele, gönül gönüle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, diğer illerin belediye başkanları ile istişarelerine de devam ediyor.

Bu çerçevede Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altınoğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaretler için kente gelen Tokat heyeti Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve heyet ile birlikte yapılan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Günün anısına hatıra fotoğrafı da çekilen ziyarette, Başkan Eroğlu, Başkan Büyükkılıç’a Tokat Honça Tepsisi hediye takdim ederken, Büyükkılıç da Eroğlu’na yün kilim hediye etti.

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İHA

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