Başkan Büyükkılıç'a TÜBİTAK Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Daire Başkanı Metin Demirsoy'u makamında kabul etti.

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  • 14.07.2023 12:14
  • Güncelleme: 14.07.2023 13:37
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Başkan Büyükkılıç'a TÜBİTAK Ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Daire Başkanı Metin Demirsoy’u makamında kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin bilimin ve eğitimin merkezi olmasına yönelik büyük gayretler gösterirken, bu alanda Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli Bilim Merkezi’nden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) Daire Başkanı Metin Demirsoy, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Demirsoy’u makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “TUBİTAK Daire Başkanı Metin Demirsoy’un belediyemizi ziyaretinde bilimsel ve teknolojik konularda değerlendirmelerde bulunduk. Daire Başkanımız Metin Demirsoy’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Demirsoy da Başkan Büyükkılıç’a bilim alanında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında kurulan Kayseri Bilim Merkezi ve çocuklarla, gençlere robotik kodlama eğitim veren KAYMEK, bilim ve eğitim alanında başarılı çalışmalarına devam ediyor.

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İHA

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