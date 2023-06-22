Başkan Büyükkılıç'a üreten kadınlardan teşekkür

Kayseri Kadın Kooperatifleri'nde üreten kadınlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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  • 22.06.2023 10:25
  • Güncelleme: 22.06.2023 10:56
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Başkan Büyükkılıç'a üreten kadınlardan teşekkür
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Kadın Kooperatifleri’nde üreten kadınlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla kurulan Kayseri Kadın Kooperatifleri her geçen gün büyürken yine Büyükşehir ve Valilik desteği ile gerçekleştirilen Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Büyükkılıç, bu çerçevede Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’na kurulan Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nı ziyaret ederek, üreten kadınlarla bir araya geldi. Kooperatiflerin stantlarını gezerek kooperatif çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kooperatiflerde kadınlar tarafından üretilen ürünleri de inceledi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETEN KADINLARA TAM DESTEK

Kayseri Kadın Kooperatifleri stantlarındaki incelemeleri esnasında açıklamalarda bulanan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de kurulan kadın kooperatiflerine destek verdiklerinin altını çizerek, çok güzel ürünlerin çıktığını söyledi.

KADIN KOOPERATİFLERİNDEN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları istikametinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluşunda yer tahsisinden malzeme ve ekipman desteğine, ürün desteğinden bütçe desteğine kadar önemli desteklerin sağlandığı Kadın Kooperatifleri her geçen gün üretimini arttırarak ürün yelpazesini genişletiyor.

Büyükşehir ve Valilik desteği ile açılan Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda ürünlerini tanıtan ve satışa sunan kooperatif üyesi kadınlar, stantları ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve kooperatiflere desteklerinin süreceğini belirten Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Kadın Kooperatifi üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, stantlardaki ürünlerden fuar ziyaretçilerine ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan Kayseri Kadın Kooperatifleri’nden gelen ürünler, “Siz Üretin Biz e-38 ile Kazanca Dönüştürelim” projesi çerçevesinde www.e38.com.tr satış platformundan ve KAYMEK Satış Ofisleri’nden satışa sunuluyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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