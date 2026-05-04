Başkan Büyükkılıç'a 'Vakıf Haftası' Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vakıf Haftası kapsamında Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Halit Uğurlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Büyükkılıç, vakıf geleneğinin toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Halit Uğurlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. 

Başkanlık Toplantı Salonu’nda Vakıf Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette, vakıf kültürünün geçmişten günümüze taşıdığı değerler ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, vakıfların Türk-İslam medeniyetinin en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Vakıf anlayışı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve insan odaklı hizmetin en somut tezahürüdür. Ecdadımızın ayağı kırık leylekler için dahi vakıf kuracak kadar ince düşünceli bir miras bıraktığını biliyoruz. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri’de vakıf kültürünün güçlü bir şekilde yaşatıldığını vurgularken, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Halit Uğurlu ise Vakıf Haftası kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, hafta boyunca gerçekleştirilecek programlarla vakıf bilincinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. 

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber Merkezi

