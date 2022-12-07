Başkan Büyükkılıç'a yargı mensuplarından ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, başmüfettiş ve müfettişlerden oluşan heyet ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı misafir etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Başmüfettiş Kerem Kerim Arslan ve beraberindeki müfettişleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için misafirlerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Baro Başkanı Avukat Ali Köse’yi makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için başkanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.