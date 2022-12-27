Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’nda gösterdiği hizmetlerden dolayı çarşı yönetimi ve esnafı tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ile dernek yönetiminden oluşan esnaflar yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ni ticaret kenti Kayseri’nin esnaf dostu belediyesi olarak niteleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Nazik ziyaretleri için Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunarak, her daim esnafları gözettiklerini ve bundan sonra da gözeteceklerini kaydetti. Gerçekleşen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimi, bakım onarım ve yenileme faaliyetleri çerçevesinde Yeraltı Çarşısı’nı modern ve çağdaş bir alış veriş merkezi kimliğine kavuşturan Başkan Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’na verdiği emekten ve gerçekleştirdiği hizmet nedeniyle teşekkür etti.

Dernek Başkanı Gülen; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf dostu bir belediyecilik örneği göstererek Yeraltı Çarşımızı da hizmetle buluşturmuştur. Emekleri ve gerçekleştirdiği bu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimiz iletiyoruz” ifadelerinde bulundu.