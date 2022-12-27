Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı'nda gösterdiği hizmetlerden dolayı çarşı yönetimi ve esnafı tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 27.12.2022 13:04
  • Güncelleme: 27.12.2022 14:38
  • 18
Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’nda gösterdiği hizmetlerden dolayı çarşı yönetimi ve esnafı tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ile dernek yönetiminden oluşan esnaflar yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti. Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ni ticaret kenti Kayseri’nin esnaf dostu belediyesi olarak niteleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Nazik ziyaretleri için Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimine teşekkür eden Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunarak, her daim esnafları gözettiklerini ve bundan sonra da gözeteceklerini kaydetti. Gerçekleşen ziyarette Yeraltı Çarşısı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökhan Gülen ve dernek yönetimi, bakım onarım ve yenileme faaliyetleri çerçevesinde Yeraltı Çarşısı’nı modern ve çağdaş bir alış veriş merkezi kimliğine kavuşturan Başkan Büyükkılıç’a Yeraltı Çarşısı’na verdiği emekten ve gerçekleştirdiği hizmet nedeniyle teşekkür etti.

Dernek Başkanı Gülen; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç, esnaf dostu bir belediyecilik örneği göstererek Yeraltı Çarşımızı da hizmetle buluşturmuştur. Emekleri ve gerçekleştirdiği bu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimiz iletiyoruz” ifadelerinde bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

'Edep Erdemi' söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

‘Edep Erdemi’ söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

Büyükkılıç: '9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi'

Büyükkılıç: '9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi'

4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

Şair Nurullah Genç 'Edep Erdemi'ni anlatacak

Şair Nurullah Genç 'Edep Erdemi'ni anlatacak

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan bir yılda 132 km asfalt yol yaptı

Kocasinan bir yılda 132 km asfalt yol yaptı

Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

'Bunun da turşusu olur mu?' demeyin

‘Bunun da turşusu olur mu?’ demeyin