Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Nevşehir ve Yozgat'tan Ziyaretler

Nevşehir AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Kalaba Belediye Başkanı Erdal Yorgancı, Özkonak Belediye Başkanı Abdülkadir Macit ve Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, tüm başkanlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yozgat’tan gelen bir başka heyet ise Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya’dan oluştu. Başkan Büyükkılıç, Yozgat’ın değerli misafirlerine teşekkür ederken, komşu illerle iş birliğinin devamlılığını temenni etti.

Niğde ve Sivas’tan Ziyaretçiler

Niğde’den gelen heyette, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ve İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç yer aldı. Başkan Büyükkılıç, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederken, Niğde’nin yerel yönetimlerine başarılar diledi.

Sivas’tan da önemli ziyaretler gerçekleşti. Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten, Güneykaya Belediye Başkanı Hüseyin Kırışkuzu, Yıldız Belediye Başkanı Ali Aydemir, Hafik Belediye Başkanı Habip Görlek, İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek ve Doğanşar Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Büyükkılıç, Sivas’tan gelen belediye başkanlarına teşekkür ederken, her birinin ilçeleri için başarılar diledi.

Yahyalı, Akkışla ve Talas’tan Ziyaretçi

Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, ilçelere yönelik yapılan çalışmalara katkı sağlamak için her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Akkışla’dan gelen heyet, Akkışla AK Parti İlçe Başkanı Halil Ufuk, önceki dönem İlçe Başkanı Özgür Özuzun ve Akkışla ve Civarı Eğitim Kültür Derneği Başkanı Erol Sungur’dan oluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretleri için Akkışla heyetine teşekkür ederken, ilçenin kalkınmasına yönelik yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimlerin birbirine destek olarak, Kayseri’nin ve çevre illerin daha güçlü bir geleceğe sahip olacağına inandığını ifade etti.