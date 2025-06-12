Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Trafiği

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen önemli ziyaretlerde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

Bu kapsamda, Asya Kalkınma Bankası Direktörü Navendu Karan, Kıdemli Kamu Yönetimi Uzmanı Anjum Israr, Kamu Yönetimi Uzmanı Fatima Khushnud ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile beraberindeki heyet Büyükşehir Belediyesi’nde misafir edildi. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı'na seçilen Adnan Uslular ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırlayan Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Adnan Uslular’a ve yönetimine teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

Ayrıca Mardin Midyat Kaymakamı olarak atanan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya da Başkan Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri ve Yahyalı’mıza kazandırdığı değerli hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Develililer Derneği Başkanı Yusuf Özdamarlar ve beraberindekiler ile Bitlis Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş ve Develi Erciyesspor Kulübü Başkanı Yılmaz Özalp da ayrı ayrı Büyükkılıç’ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan ve beraberlerindeki heyeti de misafir etti. Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, insanlığa umut olan Türk Kızılay’ımızın kuruluş yıl dönümünü bir kez daha gönülden kutluyorum. Fedakârlığın, merhametin ve iyiliğin simgesi olan Kızılay’a nice başarılı yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Her ziyarette Kayseri’nin gelişimi için ortak akıl, istişare ve dayanışma ruhunu daha da güçlendiriyoruz. Bu birliktelik şehrimizi yarınlara taşıyan en önemli güçtür” dedi.