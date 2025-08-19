Başkan Büyükkılıç'a Ziyaretçi Yoğunluğu

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin kurum ve kuruluşları yetkilileri ile istişarelerini sürdürüyor. Bu kapsamda sivil toplum teşkilatı temsilcisi, yargı, siyaset, basın dünyasından konuklarının yanı sıra ve muhtar konuklarını makamında konuk eden Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ile yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeye özen gösteriyor.

2025 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Develi’ye atanan Cumhuriyet Başsavcısı Evren Yozgat’ı misafir eden Büyükkılıç, “Kıymetli Başsavcımıza ziyareti için teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve cemiyet yönetimini de misafir ederek, “Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve cemiyet yönetimi arkadaşlarımız belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, TÜGVA Develi İlçe Temsilcisi Abdulgalip Çarkçı ile Yüreğil Mahallesi Muhtarı Hacı Mustafa Çam’ı da ayrı ayrı makamında ağırladı.

Misafir ettiği resmi kurum ile sivil toplum kuruluşu temsilci ve görevlileri ile görüş alışverişinde bulunan Büyükkılıç, şehri hep beraber, ortak akıl ile yönetmenin önemli ve değerli olduğuna vurgu yaptı.