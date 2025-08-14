Başkan Büyükkılıç Ak Parti 24. Yıl Kutlamalarında MKYK Üyesi Prof. Avşar'la bir araya geldi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan AK Parti 24’üncü Kuruluş Yıl Dönümü programında il başkanları ile partililere seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24 yaşında olduğunu ve bunun haklı kıvancını hep beraber yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise AK Parti’nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, değerlendirmesinde şunları söyledi;

"AK Parti’mizin kuruluşunun 24’üncü yıl dönümünü kutladığımız Ankara’da düzenlenen programda Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. AK Parti, bir davanın, bir sevdanın, bir milletin omuz omuza yürüyüşünün adıdır. 14 Ağustos 2001’de çıktığımız bu kutlu yolda, millete hizmet aşkıyla attığımız her adımda birlik olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk. Bugün; geçmişten aldığımız güç, geleceğe duyduğumuz inançla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Nice yıllara, güçlü ve büyük Türkiye."



