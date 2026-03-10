Başkan Büyükkılıç, Ak Parti Gençlik Kolları İftarında Aşrı Şerif Okudu

Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve teşkilat mensupları ile çok sayıda genç katıldı.

Salon girişinde gençler tarafından karşılanan Büyükkılıç, iftar masalarını tek tek dolaşarak gençlerle yakından ilgilendi ve onlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

“Yükümüz Ağır, İşimiz Çok”

İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, gençlerin Ramazan-ı Şeriflerini ve yaklaşan Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, dünya gündemindeki konulara değindi. Gençlere kendilerini daha donanımlı bir şekilde yetiştirmeleri yönünde önemli tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, “Yükümüz ağır, işimiz çok. Gece gündüz demeden kendimizi anlatmamız, ifade etmemiz, mesajımızı vermemiz lazım. Bunun için de önce donanımlı olacaksınız, eğitiminizi en kaliteli şekilde yapacaksınız” dedi.

“İyi ki Varsınız”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve şehrin 6’ncı üniversitesi olarak anılan KAYMEK’in, gençlerin emrinde olduğunu kaydederek, “İyi ki varsınız diyor, alnınızdan öpüyorum. Aidiyet duygusuyla şehrimize, vatanımıza sahip çıkacağız, dayanışacağız. Parmakla gösterilen örnek gençler olarak sayımızı arttırmamız lazım. Biz bir aileyiz, bu aile güçlü bir aile” diye konuştu.

İftar programı Büyükkılıç’ın Aşr-ı Şerif tilaveti ile devam ederken, gençler, programa teşrifleri ve gençlere yönelik hizmetleri ile güçlü destekleri için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.