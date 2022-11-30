Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Ankara’da parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüviyetindedir. Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize umut ışığı yaktık” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ise toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

“AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerini dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Toplantısı’na da katıldı. Başkan Büyükkılıç, belediyeler olarak şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmaların ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi.