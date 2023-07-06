Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin vasıtasıyla AK Parti’ye destek veren tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Seçim zaferinin hayırlı ve mübarek olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatı, gençlik ve kadın kollarını bir kez daha tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya ve Türkiye gündemine yönelik önemli konulara değindiğini belirterek, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.