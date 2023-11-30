Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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  • 30.11.2023 15:40
  • Güncelleme: 30.11.2023 16:08
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda Erdoğan’ın programına katılmak için gelen Down Sendromlu çocuklar ile de bir araya geldi.

Toplantıda partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 4’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi’ni 7 Ekim’de AK Parti’ye yakışır bir şekilde icra ettiklerini hatırlatarak, “Kongremizin ardından 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı çok daha yoğun bir şekilde başlattık. Partimizin öncelikleri çerçevesinde seçim takvimimiz ilerliyor” dedi.

Erdoğan, milletin huzuruna en doğru, en isabetli, en gayretli isimlerle çıkmanın çabasında olduklarını ifade ederek, “Milli irade düşmanlarına karşı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan ittifakımızı daha da güçlendirerek geleceğe taşıma azmindeyiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarını dinlediklerini belirterek, “AK Parti’mizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızı sevgi ve ilgiyle takip eden Down Sendromlu yavrularımızla bir araya gelerek, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizin geleceğine yönelik konuşmasını hep birlikte dinledik. Güçlü irade ve halkıyla iç içe olan bir anlayışla durmak yok, koşmaya devam” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

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İHA

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