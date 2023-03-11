Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferans ile katıldı.

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  • 11.03.2023 16:21
  • Güncelleme: 13.03.2023 10:31
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Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans ile katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na video konferans ile katıldı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek ile birlikte katıldı. Video konferans aracılığı ile yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimin hayati önemli olduğunu ifade ederek, son deprem afetinin yol açtığı ağır kayıpların, bölgede ve dünyada yaşanan kritik gelişmelerin 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşıdığını dile getirdi. Erdoğan sözlerini, “AK Parti’nin 16’ncı seçim zaferinin altında inşallah sizlerin imzası olacak” diyerek bitirdi.

Başkan Büyükkılıç ise toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, güçlü ve büyük Türkiye için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hep birlikte dayanışma içerisinde hareket edeceklerini dile getirdi.

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İHA

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