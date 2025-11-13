Başkan Büyükkılıç, Ak Parti Genişletilmiş İl Toplantısına Katıldı

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Başkan Vekili Muammer Topsakal, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ile AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

“Yüreklerimizdeki Yangını Tarif Etmek Mümkün Değil”

Toplantının açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin iç ve dış gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şehit düşen kahraman askerlere olan derin üzüntüsünü dile getirerek, “Dün 86 milyonun tamamını yasa boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ zaferinin beşinci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan’da bulunan birliğimizi taşıyan C 130 tipi askeri kargo uçağımız, ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede düştü. Maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyoruz. Her ne şekilde olsun vatanı için milletinin güvenliği için canını vermek fedakârlıkların en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik. Bir kez daha Cenab-ı Allah, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Bu milletin güvenliği için canını veren kahramanlarımızın hatırasını her zaman yaşatacağız” dedi.

Toplantıda, ülke gündeminin yanı sıra parti içindeki gelişmeler ve gelecekteki projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın, Kayseri ve tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.