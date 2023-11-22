Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte AK Parti Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ortak Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşen AK Parti Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AK Parti ilçe başkanlıkları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik beraberlik vurgusu yaparak, “Birlik, beraberlik içerisinde bizim sevdamıza, kaygımıza sahip çıkan Kayserili hemşehrilerimiz AK Parti’mizin Kayseri’de, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her zaman başarılı, gayretli ve kendisinden söz ettiren bir anlayışla hizmet ettiğini Mevla’m lütfediyor. Buna katkı koyan kardeşlerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHRİMİZE YAKIŞAN BÖYLE BİR PROJEYİ HİZMETE SUNDU”

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hakkında da bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “1 milyon 260 bin metrekare dile kolay. Millet bahçemiz ismi güzel, kendi güzel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi. Projeyi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin güzide ekibi çizmişti. Millet bahçesi fikri tabi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ait ama burasının ön plana çıkmasıyla ilgili fikir Mehmet Özhaseki Bakanımıza ait. Daha sonraki süreçte Murat Kurum Bakanımız bize destek verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimize yakışan böyle bir projeyi hizmete sundu” diye konuştu.

Büyükkılıç, hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi konusunda, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrimize yakışan bu projeyi Kayseri’nin hizmetine sundu” diyerek, içerisinde yürüyüş yolları ile bisiklet yolları ile büyük etkinlik alanları ile biyolojik göleti ile spor merkezleri ile kapalı havuzları, mescitleri, büfeleri, yeme içme mekânları, çiçek bahçeleri, tuvaletleri ile hatta hayvan eğitim alanları ile öte yandan sergi salonları, kütüphanesi ile millet kıraathanesi, kent müzesi ile ve ulaşım imkânları ile gecesi ayrı gündüzü ayrı bir güzel olan her türlü ihtiyacı karşılayan bir millet bahçesi olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

“BUNLARIN HEPSİ BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN BEREKETİNİ YAŞADIĞIMIZI GÖSTERİYOR”

Söz konusu yapılan hizmetlerin birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Bunların hepsi neyi gösteriyor; ortaya bir proje çıkıyor ama birliğin, beraberliğin bereketini yaşadığımızı gösteriyor. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Tek çiçekle bahar gelmez. O açıdan değerli kardeşlerimiz bizim felsefemizin egemen olması, bizim anlayışımızın iş başında olması, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak bizlere yeter artar” diyerek bu anlamda birbirlerine dua edilmesi, sahip çıkılması temennisinde bulundu.

“YAPILAN HİZMETLER VE BELEDİYE ANLAYIŞI DESTAN YAZIYOR”

Gerçekleştirilen hizmetlerin ve belediyecilik anlayışının destan yazdığını ifade eden Büyükkılıç, “Elbette şehrimize hem yapılan çalışmalar, merkezi ile taşrası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi ile yapılan hizmetler ve belediye anlayışı destan yazıyor. 16 ilçe belediye başkanımızı Cumhur İttifakı olarak ayrıştırmadan bağrımıza basarak ve ondan söz ederken, elbette AK Parti felsefesi ve belediyeciliği ile ayrı bir yeri olduğunu elhamdülillah gönül huzuru ile burada paylaşmak isterim. Mevla’m mahcup etmesin” diye konuştu.

Herkesin bu davaya katkı sağlamasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, hiç kimseyi yaşantısından, felsefesinden, davranışından, siyasi farklılığından dolayı dışlamak gibi bir lüksleri olmadıklarını dile getirerek, yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirme yönünde davranış ile gayrette olunması gerektiğini sözlerine ekledi ve bir oyun dahi çok önemli olduğuna dikkat çekti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ, YİNE AĞABEYLİĞİNİ GÖSTERDİ”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Büyükkılıç’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, “Böyle güzel bir ortamda bizi ağırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Dün il teşkilatı olarak buradaydık, il yönetim kurulu toplantımızı burada icra ettik. Bugün de merkez ilçemizin birbirinden kıymetli üyelerini burada ağırladı Büyükşehir Belediye Başkanımız, yine ağabeyliğini gösterdi. Ev sahipliği için de teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiği konuşmasında, şunları söyledi:

“Kendisine şehrimize böyle güzel bir tesisi kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bizim buraya gelişimiz de iç turizme katkı. Yemek kalitesi en iyi restoranlardan daha iyi tesisler kazandırıldı şehre. O anlamda belediye başkanlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Sayın Memduh Büyükkılıç başkanımıza da bu zamana kadar bize vermiş olduğu destek ve katkı için teşekkür ediyorum.”

Millet bahçesini kente kazandırdığı için Büyükkılıç’a teşekkür eden AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da, “Memduh Başkanımızın davetine icabet ettik, teşekkür ediyoruz kendisine. Maşallah harika bir yer, çok büyük. Böyle bir millet bahçesini kazandırdığı için kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin açılışının yapıldığında bu kadar güzel bir manzarayla karşılaşmayı beklemediklerini dile getirerek, “Örnek olan çok güzel bir proje oldu. Elinize sağlık, Allah razı olsun. Talas’ımıza ve Kayseri’mize Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığınız hizmetleri biliyoruz. Emeğinizden dolayı, desteğinizden dolayı, teşkilata verdiğiniz değerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesi ve daveti için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.