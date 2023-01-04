Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Gençlerin oluşturduğu hatıra köşesine not yazan Büyükkılıç, notunda 'Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı yıllar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞ
  • 04.01.2023 11:47
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:07
  • 48
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Gençlerin oluşturduğu hatıra köşesine not yazan Büyükkılıç, notunda “Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Talas İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile teşkilat üyesi vatandaşlar katıldı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Kıymetli teşkilat üyelerimiz ile bir araya geldik. Özellikle gençlerimizin her alanda özgüvenli bir şekilde kendilerini göstermeleri bizleri mutlu ediyor. Genciyle yaşlısıyla yediden yetmişe tüm hemşehrilerimizle şehrimiz ve ülkemiz adına birlik, beraberlik içerisinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Teşkilat üyesi vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Büyükkılıç’a partililer de ilgi, alakası, hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Büyükkılıç, gençlerin oluşturduğu AK Genç Talas Hatıra Köşesi’ni de inceleyerek ayrılan özel alana not yazdı. Büyükkılıç notunda “Gençlerimize sağlıklı, huzurlu, başarılı yıllar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Büyükkılıç, toplantının ardından partililerle ve gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Tarihi Araştırmaları kitabı ödüle layık görüldü

Kayseri Tarihi Araştırmaları kitabı ödüle layık görüldü

Melikgazi referans ve ilk olacak projesini hayata geçiriyor

Melikgazi referans ve ilk olacak projesini hayata geçiriyor

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısına katıldı

Başkan Çolakbayrakdar, yeni yılda peş peşe müjde vermeye devam ediyor

Başkan Çolakbayrakdar, yeni yılda peş peşe müjde vermeye devam ediyor

Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kayseri Emniyeti yeni yıla hızlı girdi

Kayseri Emniyeti yeni yıla hızlı girdi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu kez kendisi haber oldu

Bu kez kendisi haber oldu

Ocak ayı Talas Kültür Sanat, Hülya Koçyiğit ile başlıyor

Ocak ayı Talas Kültür Sanat, Hülya Koçyiğit ile başlıyor

DAHA FAZLA
KAYSO yönetimi Hacılar'da

KAYSO yönetimi Hacılar'da

Başkan Bağlamış: '2022 olumsuz geçse de yılmadan çalıştığımız bir dönem oldu'

Başkan Bağlamış: '2022 olumsuz geçse de yılmadan çalıştığımız bir dönem oldu'

Başkan Büyükkılıç, göreve yeni başlayan itfaiyecilerle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, göreve yeni başlayan itfaiyecilerle bir araya geldi

Spor AŞ'nin etkinliklerinden 277 bin sporsever faydalandı

Spor AŞ'nin etkinliklerinden 277 bin sporsever faydalandı

5 bin yıllık eseri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı yakalandı

5 bin yıllık eseri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı yakalandı