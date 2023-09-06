Başkan Büyükkılıç, Ak Parti Teşkilat Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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  • 06.09.2023 11:01
  • Güncelleme: 06.09.2023 11:12
Başkan Büyükkılıç, Ak Parti Teşkilat Toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’na katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla istişarelerde bulunmaya önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, parti teşkilat çalışmalarına da katılmaya özen gösteriyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’na katılarak, partililerle buluştu.

“BİRLİK BERABERLİĞİMİZ BİZİM BEREKETİMİZDİR”

Büyükkılıç, teşkilat çalışmaları üzerine istişarede bulunduklarını belirterek, “Birlik beraberliğimiz bizim bereketimizdir. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı’na katılarak, ilçelerimizin genel durumları ve teşkilat çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Teşkilat disiplininin önemine dikkati çeken Büyükkılıç, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hizmetlerin süreceğini vurgulayarak, bir aile anlayışı ve dayanışma içinde çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

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İHA

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