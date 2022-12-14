Başkan Büyükkılıç, Alo 153 ve Beyaz Masa'yı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alo 153 İletişim Merkezi ile Beyaz Masa’yı ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Alo 153 İletişim Merkezi ile Beyaz Masa’yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de eşlik etti.

İlk olarak Beyaz Masa’yı ziyaret eden Büyükkılıç, burada vatandaşla yüz yüze ilgilenen personelle görüştü. Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde Alo 153 İletişim Merkezi’ni, yeni yerinde ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vatandaşların talep ve önerilerinin anında yerine getirilmesi ve vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanması amacıyla Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olan Alo 153 İletişim Merkezi’nde personelle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, personelin vatandaşların isteklerini titizlikle dinlediğini gözlemledi.

Başkan Büyükkılıç, burada personele seslenerek, “Nezih bir ortam, mekânlarda burada verilen hizmetle güzelleşir. Kurumumuzu, başkanımızı temsil konusunda buralar dua kaynağıdır, vatandaş ‘Allah razı olsun’ diyorsa, dünyalar senin olur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de ziyarette, personelin hassasiyetle görev yaptıklarını ifade etti.