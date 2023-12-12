Başkan Büyükkılıç alternatif yolda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde yer alan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden başlayarak, Erkilet Bulvarı'nda son bulacak 30 metre genişliğinde 35 milyon TL maliyetle yapılan alternatif yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 12.12.2023 13:00
  • Güncelleme: 12.12.2023 13:00
Başkan Büyükkılıç alternatif yolda incelemelerde bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde yer alan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden başlayarak, Erkilet Bulvarı’nda son bulacak 30 metre genişliğinde 35 milyon TL maliyetle yapılan alternatif yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte gerek altyapı gerekse ulaşıma yönelik yatırımları hayata geçirerek vatandaşın ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyede sağlamaya gayret gösteriyor. Kayseri Şehir Hastanesi’nin yapımı, Anafartalar - Şehir Hastanesi - Kumsmall AVM Raylı Sistem hattının tamamlanarak hizmete girmesi ile birlikte cazibesini artıran ve yapılaşma oranının hızla yükseldiği Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi olarak bilinen bölgede yol yapım çalışmalarında sona gelindi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti. Son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Şehir Hastanemizin önünden gelen ana arterimiz Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın bu bölgede bitmesinden sonra tekrar bir ana arter oluşturmak için çalışmalara başladık. Şehrimizin hem organize sanayilerimizi hem Nuh Naci Yazgan Üniversitemizi hem Şehir Hastanemizi, Erkilet tarafını bu bölgeye bağlayan, aynı zamanda Erkilet bölgemizin çok gelişiyor olmasından kaynaklı alternatif bir yol hayata geçirmiş oluyoruz” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, yapılan bu çalışmanın Erkilet bölgesine hayırlı olmasını dileyerek; "30 metrelik bu yolumuzun yapılmasıyla bu bölge hem zenginlik kazandı hem imarlaşma hareketi arttı hem de Erkilet bölgesini yoğun trafiğe karışmadan ulaşmayı sağlayan güzel bir yol ortaya çıkmış oldu. Ekibimizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Erkilet bölgemize bu çalışmamızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Yeni açtıkları her yolun yanı başına bisiklet yolları da eklediklerinin altını çizen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Burada hem yürüyüş hem de bisiklet yollarını görüyorsunuz. Yeni açmış olduğumuz her bulvarda, her caddede bisiklet yollarını önemsiyoruz ve onu hemen yanına ekleyip, hayata geçiriyoruz. Kayseri bisiklet kullanımı için en uygun ortamlardan birisi, aynı zamanda sağlıklı olması anlamında bisikleti teşvik etmiş oluyoruz. Bu sene KAYBİS’imize 600 tane bisiklet daha alıp, yeni istasyonlar da eklemek suretiyle her bölgeden istekler geliyor. Bisiklet yollarını çok önemsiyoruz.”

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde yer alan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden başlayarak, Erkilet Bulvarı’nda son bulacak 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğundaki imar yolunun ilk bin 500 metrelik kısmı olan birinci etabında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarda doğalgaz, içme suyu ve diğer altyapı hatlarının da tesis edildiği yolda 2 bin 440 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşenerek 25 bin ton temel malzemesi serildi ve asfaltlama çalışmaları sona erdi. Öte yandan, çevre düzenlemeleri çerçevesinde orta refüj aydınlatmaları ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlanarak ihale bünyesinde yapılacak olan 5 bin metrekare yaya ve bisiklet yolları yapımı ise hummalı şekilde sürüyor.

2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şerit ve banket kısımlarından oluşan, ilk bin 500 metre uzunluğundaki bölümde yapılan çalışmaların yatırım bedeli ise 35 milyon TL olarak gerçekleşti.

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İHA

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