Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız yavrularımızın icat çıkarmalarını sağlamak'

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Geçmişten Geleceğe' temalı iki sergi, “İnsanlı İlk Uzay Misyonu yıl dönümüne özel Ufkun Ötesinde Sergisi” ve “7,5 Milyon Yıllık Fosiller Sergisi”nin açılışını törenini gerçekleştirildi. Serginin açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen ve geçmişin fosillerinden uzay çalışmalarına uzanan iki boyutlu serginin, gençleri bilimsel çalışmalara teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “Amacımız, yavrularımızı yönlendirmek, onları yüreklendirmek. İcat çıkarmalarını, dolayısıyla buluşa vesile olmalarını sağlamak, onlara sahip çıkmak anlayışı içerisinde TÜBİTAK'la yapmış olduğumuz iş birliği ile bilim merkezimizde sergi açmış bulunmaktayız. Sergimizin iki boyutu bulunmakta. Gelecekten bahsetmek, ama önce geçmişi de göz ardı etmeden yol almak. Bu serginin boyutunun biri bu. Biri de fosillerle ilgili boyut. Gerek Cihangir Atasever'in, gerekse Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkmış olduğu ve oralarda kullanmış olduğu ya da yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla, projelerle ilgili verileri ya da malzemeleri bire bir, orijinal. Burada TÜBİTAK'la iş birliği ile sergilemek suretiyle çocuklarımıza bunu hem yönlendirmek hem de söylediğim gibi sergi bağlamında sahip çıkmalarını sağlamaya gayret gösteriyoruz. Burada hakikaten Türk insanının neler yapabileceğini, siz yapamazsınız diyenlere inat, biz de yaparız anlayış içerisinde. Uzaya çıkamazsınız diyenlere uzaya da çıkarız yaklaşımı içerisinde bir öngörü veya çocuklarımıza yönlendirmek diyebiliriz yani. Malumunuz 7 buçuk milyon yıl önce yaşamış olan gergedan ondan sonra filler, fillerin atası zürafalar gibi fosillerle de Kayseri bölgesinin geçmişte bir adeta ormanlıklar ülkesi şehri olduğunu da böylece ortaya sermiş oluyoruz. Hem bataklıklar hem orman zenginliği açısından fillerin, zürafaların gergedanların yaşaması için böyle bir ortamı olması lazım, coğrafyanın olması lazım. Bunları kamuoyu ile paylaşıyor. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bu bilimle ilgili çalışmaları empoze etmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.