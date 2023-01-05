Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 'Tarım ve Orman' Zirvesine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin düzenlediği 'tarım ve orman' konulu toplantıya katıldı.

PAYLAŞ
  • 05.01.2023 10:19
  • Güncelleme: 05.01.2023 12:44
  • 21
Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 'Tarım ve Orman' Zirvesine Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin düzenlediği ‘tarım ve orman’ konulu toplantıya katıldı.

Gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri’de, son dönemde tarım ve hayvancılıktan, sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Büyükkılıç, ‘tarım ve orman’ konulu toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, “Büyükşehir ve il belediye başkanları olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin düzenlediği toplantıya katılarak, şehirlerimizde yapılan tarım faaliyetleri ve orman alanlarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, Türkiye Yüzyılı’nda Bakanlığın vizyonunu belediye başkanlarına anlattıklarını belirterek, “Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı’nda Bakanlığımızın vizyonunu anlattık, birlikte atacağımız adımları değerlendirdik. Her şehrimizi birer üretim merkezi haline getirmek için yerel yönetimlerimizle buluşmaya, ortak aklın izini sürmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldiklerini, şehirlerin tarım faaliyetleri ve orman varlıkları üzerine istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyku sorunlarının çözümü için 5 önemli öneri

Uyku sorunlarının çözümü için 5 önemli öneri

'Asgari ücret 2 kademeli olmalı'

'Asgari ücret 2 kademeli olmalı'

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 'Tarım ve Orman' Zirvesine Katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 'Tarım ve Orman' Zirvesine Katıldı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Takımımız bugün gününde değildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Takımımız bugün gününde değildi

Evinin lavabosunda ölü bulundu

Evinin lavabosunda ölü bulundu

Çağdaş Atan: 'Maça bireysel hatalar damga vurdu'

Çağdaş Atan: 'Maça bireysel hatalar damga vurdu'

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

6
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş: 'Memur ve emekli açlığa mahkum edilmiştir'

Milletvekili Ataş: 'Memur ve emekli açlığa mahkum edilmiştir'

İlaç zamlarından sonra aktarlara ilgi arttı

İlaç zamlarından sonra aktarlara ilgi arttı

DAHA FAZLA
Hayvanat bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

Hayvanat bahçesi sakinlerine kışa özel bakım

2023 yılında çiftler, mutluluğa Kocasinan'ın yeni nikah salonunda 'evet' diyecek

2023 yılında çiftler, mutluluğa Kocasinan'ın yeni nikah salonunda 'evet' diyecek

Uyuşturucuyu çatıdaki kiremitlerin altına zulalamışlar

Uyuşturucuyu çatıdaki kiremitlerin altına zulalamışlar

4 Ayda 4 Koldan 537 Onarım

4 Ayda 4 Koldan 537 Onarım

Büyükşehirden 2023'te 612 Stajyer Kontenjanı

Büyükşehirden 2023'te 612 Stajyer Kontenjanı