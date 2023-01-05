Başkan Büyükkılıç, Ankara'da 'Tarım ve Orman' Zirvesine Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin düzenlediği ‘tarım ve orman’ konulu toplantıya katıldı.

Gastronomi, ticaret, endüstri, eğitim ve tarihin merkezi Kayseri’de, son dönemde tarım ve hayvancılıktan, sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına katıldı. Büyükkılıç, ‘tarım ve orman’ konulu toplantının hayırlı olmasını temenni ederek, “Büyükşehir ve il belediye başkanları olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin düzenlediği toplantıya katılarak, şehirlerimizde yapılan tarım faaliyetleri ve orman alanlarıyla ilgili istişarelerde bulunduk. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, Türkiye Yüzyılı’nda Bakanlığın vizyonunu belediye başkanlarına anlattıklarını belirterek, “Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı’nda Bakanlığımızın vizyonunu anlattık, birlikte atacağımız adımları değerlendirdik. Her şehrimizi birer üretim merkezi haline getirmek için yerel yönetimlerimizle buluşmaya, ortak aklın izini sürmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile bir araya geldiklerini, şehirlerin tarım faaliyetleri ve orman varlıkları üzerine istişarelerde bulunduklarını ifade etti.