  • Başkan Büyükkılıç, Ankara'da spor ve yerel yönetim gündemiyle görüşmeler yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarda Kayseri'nin spor altyapısı ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini gündeme getirdi. Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri istişare toplantısına da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara programı kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Kayseri’nin spor alanındaki mevcut durumu ve gelecek hedeflerini kapsamlı şekilde ele alındı.  Görüşmede, 2029 Dünya Spor Başkenti Adaylığı Süreci, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip olan Kayseri’nin, Altın Bayrak ödülüyle taçlandırılan spor başarıları ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süreci değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların arttırılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları Bakan Bak’a aktardı. Büyükkılıç, temasları kapsamında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yerel yönetim hizmetleri, belediyecilik uygulamaları ve şehirlerin yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Büyükkılıç, yerel yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Uluslararası Gastronomi heyecanı başladı
Kayseri’de Uluslararası Gastronomi heyecanı başladı
Kayseri'de Milyonluk Reçete Skandalı: Yargı Süreci Başlıyor
Kayseri'de Milyonluk Reçete Skandalı: Yargı Süreci Başlıyor
Hulusi Akar'ın Kıbrıs Temasları: 'KKTC'nin refah ve güvenliği için omuz omuza'
Hulusi Akar'ın Kıbrıs Temasları: 'KKTC'nin refah ve güvenliği için omuz omuza'
Frank Hoogerbeets, Gazete Yazarımız Adnan EVSEN' e Cevap Verdi
Frank Hoogerbeets, Gazete Yazarımız Adnan EVSEN’ e Cevap Verdi
'Kayseri Pastırması Artık Avrupa'da Tescilli'
'Kayseri Pastırması Artık Avrupa’da Tescilli'
