Başkan Büyükkılıç, Ankara’da spor ve yerel yönetim gündemiyle görüşmeler yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara programı kapsamında ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Kayseri’nin spor alanındaki mevcut durumu ve gelecek hedeflerini kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede, 2029 Dünya Spor Başkenti Adaylığı Süreci, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip olan Kayseri’nin, Altın Bayrak ödülüyle taçlandırılan spor başarıları ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süreci değerlendirildi. Başkan Büyükkılıç, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların arttırılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları Bakan Bak’a aktardı. Büyükkılıç, temasları kapsamında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantıda yerel yönetim hizmetleri, belediyecilik uygulamaları ve şehirlerin yaşam standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Büyükkılıç, yerel yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.