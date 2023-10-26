Başkan Büyükkılıç, Ankara'da TBB Meclis Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’daki hizmet binasında düzenlenen meclis toplantısına katıldı. Büyükkılıç, Ankara’da Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nda şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. İlçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç; “İlçe belediye başkanlarımızla birlikte Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na katıldık. Yapılan toplantının ve alınan kararların şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.