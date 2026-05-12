  • Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, büyükşehir ve diğer belediye başkanları bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunarak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında, Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları, büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eser ve hizmet siyaseti ile şehirlere değer katmaya devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Şehirlerimize değer katacak hizmetler, yerel yönetim vizyonumuz ve vatandaşlarımıza daha güçlü hizmet sunabilmek adına önemli istişarelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişare kültürüyle şehirlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

