Başkan Büyükkılıç, Avrupa Şampiyonu güreşçiyi ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İspanya'nın Santiago kentinde gerçekleşen U-20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Azat Sarıyar ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kemal Sevgili'yi misafir etti.

PAYLAŞ
  • 04.07.2023 14:17
  • Güncelleme: 04.07.2023 16:30
  • 28
Başkan Büyükkılıç, Avrupa Şampiyonu güreşçiyi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İspanya’nın Santiago kentinde gerçekleşen U-20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Azat Sarıyar ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Kemal Sevgili’yi misafir etti.

Kayseri Şekerspor Kulübü güreşçilerinden Azat Sarıyar, 26-28 Haziran tarihleri arasında İspanya’nın Santiago kentinde gerçekleşen U-20 Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda 67 kiloda Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Kemal Sevgili de 60 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Avrupa’da Kayseri’nin gururu olan güreşçiler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı ve Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekerspor Kulübü Güreşten Sorumlu Başkan Hasan Apaydın, Baş Antrenör İlker Genel ve Antrenör Salih Güney de sporculara eşlik etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcular, kulüp antrenörleri ve yöneticiler başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutlayarak tebrik etti.

Sporcular ve yöneticiler de Başkan Büyükkılıç’a, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bu ne namussuzluk, bu ne vicdansızlık!

Bu ne namussuzluk, bu ne vicdansızlık!

'Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde egzersiz çok önemli'

'Sırt ve boyun ağrılarının tedavisinde egzersiz çok önemli'

Büyükşehir'in KAYMEK Yaz Okulları'nda dolu dolu program

Büyükşehir'in KAYMEK Yaz Okulları'nda dolu dolu program

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

İlim Yayma Cemiyeti 15. Yaz Okulu Açılış Programı gerçekleşti

Çarşı Melikgazi, Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ve renk katacak

Çarşı Melikgazi, Kayseri'ye yeni bir bakış açısı ve renk katacak

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

6
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

DAHA FAZLA
Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

Kanala uçan otomobilde can pazarı

Kanala uçan otomobilde can pazarı

Talas Meclisi 16 maddeyi karara bağladı

Talas Meclisi 16 maddeyi karara bağladı