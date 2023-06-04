Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'nin devir teslim törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki'nin görevi Murat Kurum'dan devraldığı devir teslim törenine katıldı.

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  • 04.06.2023 14:01
  • Güncelleme: 04.06.2023 16:09
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Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'nin devir teslim törenine katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki’nin görevi Murat Kurum’dan devraldığı devir teslim törenine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurum’dan devraldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da devir teslim törenine katılarak, “Yeni kabinede bütün bakanlarımızı tebrik ediyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Kayseri’mizin gururu olan Sayın Mehmet Özhaseki’yi Kayseri’mizde ve ülkemizde daha örnek ve öncü hizmetler gerçekleştireceğine inancımız tamdır. Bu anlayış ve bu birliktelikle bundan sonra da her güçlüğün üstesinden gelecek ve doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Bakanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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