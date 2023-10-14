Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'ye Projeler Hakkında Bilgi Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

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  • 14.10.2023 16:40
  • Güncelleme: 16.10.2023 10:55
Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'ye Projeler Hakkında Bilgi Verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretler çerçevesinde memleketi Kayseri’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Bakan Özhaseki’ye; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Başkanlık girişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyeti karşılayan Başkan Büyükkılıç, belediye bahçesinde bir süre gençlerle sohbet etti. Daha sonra Başkanlık makamına gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’ye Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve yapılmakta olan vizyon ve prestijli projeler hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

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İHA

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