Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi Tebrik Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı görevini üstlenen Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti.

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  • 04.06.2023 11:15
  • Güncelleme: 04.06.2023 16:11
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Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'yi Tebrik Etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı görevini üstlenen Mehmet Özhaseki’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başlamasının ardından yeni kabineyi açıkladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Mehmet Özhaseki’yi ve yeni kabini de göreve başlayan tüm bakanları tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı’nın ilk kabinesini açıkladı. Ülkemize hayırlı olsun. Yeni kabinede başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Kayseri’mizin gururu Mehmet Özhaseki olmak üzere bütün bakanlarımızı tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum.”

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İHA

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