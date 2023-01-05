Başkan Büyükkılıç, bakanlarla yatırımları değerlendirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkentte parti genel merkezinde düzenlenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin kurduğu, iktidara getirdiği bir siyasi teşekkül olarak ifade ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak bizlerin ve heyetin sorumluluğudur” dedi.

“TOPLANTIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Başkan Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını söyledi. Büyükkılıç, “Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, toplantının yapıldığı AK Parti Genel Merkezi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüştü.

Ankara’da çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, “Toplantı öncesi bakanlarımızla görüşerek, şehrimizdeki yatırımları kısaca değerlendirdik” diye konuştu.

Toplantıda Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.