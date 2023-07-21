Başkan Büyükkılıç, başarılı öğrencileri Kayseri'ye davet etti

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sonuçları açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek, üniversite tercihi yapma sürecindeki öğrencileri öğrenci dostu şehir Kayseri’ye davet etti.

Üniversite hayali kurarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan ve sınavda başarılı olan öğrenciler için tercih süreci başlarken, öğrenci dostu Kayseri’nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da öğrencileri tebrik ederek Kayseri’ye davet etti. Öğrencilere su faturası desteğinden burs desteğine, kırtasiye desteğinden ulaşım ve yeme içme katkısına kadar pek çok konuda destek sunarak, kadim kent Kayseri’nin, üniversitelilere en fazla destek sağlayan ilk 10 şehir arasında yer bulmasına aracı olan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler, 2023 YKS sonuçlarının hepiniz için hayırlı olmasını dilerim” dedi. Öğrencileri, Zenginlikler şehri Kayseri’ye davet eden Büyükkılıç, “Tercih döneminde, zenginlikler şehri Kayseri’mizde bulunan üniversitelerimizi tercih edecek gençlerimiz, aradığınız her şeyi bu kadim kentte bulabileceksiniz. Çünkü burası öğrenci dostu şehir Kayseri” ifadesinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 2022 yılında öğrenci başı 4 bin TL olmak üzere 10 bin öğrenciye toplam 40 milyon TL’lik eğitim desteği sunarken, buna ek olarak ücretsiz çamaşır yıkama ve çorba hizmeti, kırtasiye yardımı, yeme-içme ile spor tesislerinden yüzde 25 indirim, su faturasında yüzde 50 indirim, ulaşım indirimi gibi pek çok desteği de öğrencilerin hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öğrenciler için gerçekleştirdiği çalışmalar öğrenciler tarafından beğeni ile karşılanırken, eğitim ve öğrenciye sağladığı katkı beraberinde de meyvesini verdi. Bu çerçevede, Kamu Teknoloji Platformu tarafından gerçekleştirilen ‘Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu’nda Kayseri Büyükşehir, 30 büyükşehir arasında ilk 10’da yer aldı.