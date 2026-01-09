Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, basın mensuplarının toplum adına üstlendiği hayati sorumluluğa dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, basının doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşın sesi olmaya devam ettiğini ifade etti.

Basının, yalnızca haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve demokrasi kültürünün gelişmesinde etkin bir güç olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Basın; halkın gözü, kulağı ve vicdanıdır. Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının en önemli paydaşlarından biri olan medya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Basın, demokrasinin vicdanıdır” dedi.

10 Ocak tarihinin, Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Büyükkılıç, gazetecilik mesleğinin geçmişten günümüze büyük bir dönüşüm yaşadığını, dijitalleşme ile birlikte sorumluluk alanının daha da genişlediğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, bu süreçte meslek ilkeleri ve basın ahlakının korunmasının önemine vurgu yaptı.

“Bu Duruş, Şehrimizin Kurumsal Kimliği Açısından Büyük Önem Taşımaktadır”

Kayseri basınının, şehre değer katan yayın anlayışıyla örnek bir duruş sergilediğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri medyamız, dezenformasyondan uzak, kamu yararını önceleyen yayıncılık anlayışıyla hemşehrilerimizin doğru bilgiye ulaşmasına katkı sunmaktadır. Bu duruş, şehrimizin kurumsal kimliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Yöneticisinden muhabirine, kameramanından editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının zorlu şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yaptığını hatırlatan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak her zaman basın camiasıyla iş birliği ve dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, “Bizler, ortak hedefimiz olan Kayseri’ye hizmet yolunda basın mensuplarımızla güçlü bir iletişim ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Veli Altınkaya Basın Müzesi’nin, kentin basın hafızasını gelecek nesillere aktaran önemli bir eser olduğunu da vurguladı. Müzenin, Kayseri basın tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Büyükkılıç, tüm vatandaşları bu kültürel mirası yakından tanımaya davet etti.

Mesajının sonunda tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Bu vesileyle, görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyorum. Gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm gazetecilerimize sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.