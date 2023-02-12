Başkan Büyükkılıç, başkanlarla birlikte deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanları ve üst düzey bürokratlar ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yardım ve koordine çalışmalarına katıldı, depremzedelere sabah kahvaltısı dağıttı.

PAYLAŞ
  • 12.02.2023 15:15
  • Güncelleme: 12.02.2023 17:12
  • 106
Başkan Büyükkılıç, başkanlarla birlikte deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanları ve üst düzey bürokratlar ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yardım ve koordine çalışmalarına katıldı, depremzedelere sabah kahvaltısı dağıttı.

Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte sabahın ilk ışıklarında deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir kez daha deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada enkaz başında devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Deprem bölgesinde üstün gayretle görevini yapan Kayseri ekibine kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, burada depremzedelere ve görevli personele ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, sabah kahvaltısı dağıttı.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler depremden ağır hasar alan binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde görerek, çalışmaları koordine etti.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgiler de alan Büyükkılıç, “Kahramanmaraş Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanları ve yöneticilerimiz ile birlikte tüm imkânlarımızla deprem bölgesindeyiz. Yaraları birlikte sarıyoruz. Yardım ve koordinasyon için birlikte hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ekiplerin cansiperane bir şekilde görev yaptığını vurgulayarak, “Bölgede arkadaşlarımız büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kayseri olarak da tüm birimlerimiz cansiperane şekilde görevlerini yapıyorlar. Devlet ile millet kenetlenmiş durumda. Allah herkesten razı olsun. İnşallah el birliği ile bu acı dolu zor günlerin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyen Büyükkılıç, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski AK Parti'li Pelin Gündeş Bakır'dan, Mehmet Özhaseki'ye 'imar barışı' çıkışı

Eski AK Parti’li Pelin Gündeş Bakır’dan, Mehmet Özhaseki’ye ‘imar barışı’ çıkışı

Kayseri'de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Kayseri’de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Develi'de deprem bölgesi için çadır üretimine başladılar

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Dedeman Otel depremzedelere kapılarını açtı

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 5 kamyon, 1 pikap ve 1 karavan daha sevk edildi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Güngör'den 'Birlik' mesajı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

4
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski vekil'den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Eski vekil’den Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Çağrı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Kayseri Valiliği: 'Hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır'

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Depremzedelere ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verilecek

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Hasar tespit çalışmaları ücretsiz yapılıyor

Kayseri'de deprem bölgesi için soba üretiliyor

Kayseri’de deprem bölgesi için soba üretiliyor