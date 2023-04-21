Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram namazını Hunat Camii'nde kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve huzur vesilesi olduğuna inanarak, bu duyguların perçinlenmesini temenni ediyorum' dedi.

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  • 21.04.2023 12:38
  • Güncelleme: 21.04.2023 13:28
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Başkan Büyükkılıç, bayram namazı sonrası vatandaşla bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bayram namazını Hunat Camii’nde kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve huzur vesilesi olduğuna inanarak, bu duyguların perçinlenmesini temenni ediyorum” dedi.

Şehirde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Camii’nde kıldığı bayram namazı sonrasında Kayserililerle bayramlaşarak, hasbihal etti. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Bir Ramazan ayına eriştik, teravihleriyle, oruçlarıyla, iftarlarıyla, sahurlarıyla ve Kadir Gecesi’ni yaşadık. Elhamdülillah, Kadir Gecesi’nin kıymetini bilmeye çalıştık. Şimdi de bayramın bu güzel sabahında bayram namazını eda ettik. Bayramımıza eriştik. Şükrediyoruz” dedi.

“BAYRAĞIMIZ, VATANIMIZ OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Büyükkılıç, Türkiye’yi yasa boğan bir deprem ve sel felaketi yaşandığını hatırlatarak, “Elbette bir deprem, sel felaketleri yaşadık. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Türk milletinin kadirşinas olduğunu, yaralarını sarma yönünde devletiyle birlikte, ay yıldızlı Türk bayrağıyla, vatanına, milletine, devletine, inancına bağlı bir ulus olduğunu gördük. Bu birliğimizi, beraberliğimizi zedelemek isteyenlere fırsat vermesin. Bayrağımız, vatanımız olmazsa olmazımız. Buna göz dikenlere Allah fırsat vermesin” diye konuştu.

“İŞTE İSLAM’IN, ÜMMETİN GERÇEK ANLAMI”

Kayseri’de değişik ülkelerden gelen öğrencilerle uluslararası bir görüntü çizildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir güzelliği gördük. Uluslararası bir görüntü arz eden Kayserimizde değişik ülkelerden gelen ve şehrimizde gerek yükseköğrenimini, gerekse lise öğrenimini yapan değişik milletlerden kardeşimizi gördük, kucakladık, kucaklaştık. İşte İslam’ın, ümmetin gerçek anlamı, kardeşlik hukuku ve ruhu budur. Bu anlayış içerisinde Kayserili hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve huzur vesilesi olduğuna inanarak, bu duyguların perçinlenmesini temenni ediyorum.”

“SEVİNCİMİZİ HÜZNE DÖNÜŞTÜRMEYELİM”

Büyükkılıç, bayramda trafiğe çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunarak, “Sıla-i Rahim duygusuyla gelen kardeşlerimize aman dikkatli olun diyoruz. Trafik kurallarına uyalım, sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim diye temenni ve hatırlatmada bulunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkenin birliği, beraberliği, ümmetin ümidi olduğu anlayışı içerisinde daha nice bayramlara diyor, sağlıklı, huzurlu bayramlar yaşayalım diye temennide bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, kendisi ile bayramlaşan çocuklara da bayram harçlığı verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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