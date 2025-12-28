Başkan Büyükkılıç, Bilişim Akademisi dersine katıldı

‘Genç ve öğrenci dostu’ bir hizmet anlayışı ve donanımlı nesiller yetiştirilmesine katkı sunan etkin bir eğitim modeli vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere bilişim teknolojileri alanında eğitimler sunarak onların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi Projesi’ni hayata geçirirken, akademinin faaliyetlerini de ilgiyle takip ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilişim Akademisi’ni ziyaret ederek akademide 3D modelleme eğitimi alan Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükkılıç’a Bilişim Akademisi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan ile müdürler eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, akademinin eğitim faaliyetleri hakkında Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan’dan detaylı bilgi alarak akademide eğitim alan gençlerle sohbet etti ve onlarla birlikte eğitime katıldı.

Burada Bilişim Akademisi kursiyerlerine hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kayseri’mize yakışır, Kayseri Büyükşehir Belediyemize yakışır hem koordinasyon, organizasyon ve iş birliğini önemseyen hem de günün koşullarına uygun, dijitalizasyonu göz ardı etmeden en güzel şekliyle uygulayan akıllı şehir projeleriyle sadece kurumumuzu değil, tüm kurumları düşünen bir yaklaşım sergileyerek şehrimizle bu hizmetleri buluşturma adına gayret gösteriyor” diye konuştu.

“İyi ki Varsınız”

Başkan Büyükkılıç, Bilişim Akademisi’nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde nezih bir ortamda hizmet verdiğine değinerek, “Buraya da güzel bir fonksiyon yüklenmiş oldu. Millet bahçemizin içerisinde, böyle güzel bir binada Bilişim Akademimizin hayata geçmiş olmasıyla burada ilgililerin vermiş olduğu eğitimlerle sizleri yüreklendiren, sizlere nitelik kazandıran, bilgilerinizin üzerine bilgi ekleyen bir yaklaşım içerisinde inşallah yol alacağız. Günün koşullarına uygun şekilde sizleri yetiştireceğiz, sizler de alt tarafa doğru bunu yayacaksınız ve inşallah Kayseri’mizde güzel işler olacak” ifadelerini kullandı. Bilişim Akademisi kursiyerlerine de katılımlarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, “Sizler katılmazsanız burasının bir anlamı olmaz. Sizler iyi ki varsınız” dedi.

Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri de hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bilişim Akademisi, teknoloji ve bilimi toplumun her kesimine ulaştırma vizyonuyla eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü’nün "Bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturma" misyonu kapsamında düzenlenen son eğitim programında, Erciyes Havacılık Kulübü öğrencileri 3 Boyutlu Modelleme eğitimiyle buluştu.

Teoriden Pratiğe Havacılık Tasarımları

Havacılık sektöründe kritik bir öneme sahip olan tasarım ve prototipleme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen derste, üniversiteli gençlere modelleme tekniklerinin püf noktaları aktarıldı. Bilişim Akademisi’nin modern teknik altyapısı eşliğinde gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler kendi projelerini dijital dünyada inşa etme fırsatı buldu.

Gençlerden Eğitime Tam Not

Eğitime katılan Erciyes Havacılık ve Spor Kulübü üyeleri, 3 boyutlu modelleme sayesinde tasarladıkları hava araçlarını üretim aşamasından önce detaylıca analiz edebildiklerini belirterek, sağlanan bu imkânlar için Bilişim Akademisi’ne teşekkür etti.

Bilişim Akademisi, önümüzdeki dönemde de farklı branşlarda vereceği teknik eğitimlerle Kayseri’nin dijital dönüşümüne ve gençlerin kariyer yolculuğuna destek olmaya devam edecek.