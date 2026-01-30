  • Haberler
Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, masa başında değil proje, yatırım ve faaliyetlerin yer aldığı cadde, sokak ve mahallelerde vatandaşla iç içe yerel yönetim anlayışı sergileyerek ağırlığı kırsal ilçeler olmak üzere 2025 yılında toplam 104 kez ziyaret gerçekleştirdi.

Sürekli olarak halk ile buluşarak ortak akıl ve istişareyle yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, adeta makamında durmadan hep sahada Büyükşehir’in çalışmalarını koordine etti.

Halk ile bir araya gelerek samimi ilişkiler kuran, vatandaşların fikirlerini ve hatırlarını sorarak belediyecilik faaliyetlerini şekillendiren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede merkezde olduğu kadar kırsalda da bizzat bulunarak hizmetleri takip etti, kırsal sakinleri ile buluştu.

1 Yılda 104 İlçe Ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal ağırlıklı olmak üzere Kayseri’nin 16 ilçesine sürekli ziyaretlere gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda Büyükşehir’in kırsal mahallelere en fazla yatırımı yapan dönemini yaşatan Büyükkılıç, öte yandan ilçelere de giderek ilçe sakinleri ile buluşmayı ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, 2025 yılında ilçelere toplam 104 kez ziyaret gerçekleştirerek hizmetleri yerinde inceledi, vatandaşlar ile bir araya geldi onların talep ve önerilerini dinleyerek, vatandaşlarla kaynaştı. 

