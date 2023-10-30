Başkan Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesi'nde konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat tarafından düzenlenen ve 140'tan fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve yabancı belediye başkanlarının katıldığı Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne konuşmacı olarak davet edilerek, Kayseri'deki şehircilik çalışmalarını anlattı.

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  • 30.10.2023 14:27
  • Güncelleme: 30.10.2023 14:55
Başkan Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Habitat Zirvesi'nde konuştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat tarafından düzenlenen ve 140’tan fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve yabancı belediye başkanlarının katıldığı Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne konuşmacı olarak davet edilerek, Kayseri’deki şehircilik çalışmalarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Nevmekân Sahil’de gerçekleşen zirveye konuşmacı olarak katılan Başkan Büyükkılıç, burada BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Karayolu Güvenliği Özel Elçisi Jean Todt ve Türkiye’deki katılımcı belediye başkanları ile zirve öncesinde görüşmelerde bulundu.

Türkiye’den sayılı belediye başkanları arasında Kayseri’yi temsilen BM Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne konuşmacı olarak davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki belediyecilik konusunda örnek olan proje ve faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.

Büyükkılıç, 140 ülke katılımcısı yer alan BM Habitat Zirvesi’nde Kayseri’yi anlattı

Başkan Büyükkılıç, 140’tan fazla ülkeden devlet başkanları, bakanlar ve şehir yöneticilerinin katılım gösterdiği Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi programında ‘İlham Veren Konuşmalar’ temalı oturumda söz alarak Kayseri ve Kayseri’deki çalışmaları anlattı.

Kayseri’nin bir cazibe merkezi olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, atık dönüşüm, atıklardan enerji, Sahabiye ve Oruçreis kentsel dönüşüm, sağlık ile kırsal kesimde yapılan hizmetlerin yanı sıra KAYMEK etkinlikleri, tarım ve hayvancılık, gastronomi, millet bahçeleri ile yeşil alan faaliyetleri gibi sürdürülebilir şehircilik konularındaki çalışmalardan bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, kentte hem sosyal hem eğitim hem de sportif açıdan yapılan çalışmaları da anlatarak, “Üsküdar’ımızın kıymetli başkanı Hilmi başkanımıza ev sahipliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyor, katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.

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İHA

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