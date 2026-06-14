Başkan Büyükkılıç, “Birliğin ve beraberliğin en önemli merkezilerinden birisi Kayseri’dir”

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Muhammed Ali Temel Bey ve ekibinin gayretileri bizleri bir araya getirdi. Siyasiler, akademisyenler, iş adamları, STK’larımız derken güzel bir birliktelik oldu. Birliğin ve beraberliğin en önemli merkezilerinden birisi Kayseri’dir” dedi.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi.

Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizi tabi 4 güne sığdıracak kadar süre yetmez ama anlamlı bir şekilde Kayserimizden bazı demetler sunuldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız destek verdi. Hemşerilerimiz burada hem hasret giderdi hem de tatlarımızı tatmak suretiyle Kayseri’yi hatıralarını hatırladılar. Dostlarda o tatlardan istifade ettiler. Burada malumunuz 8’inci Kayserililer Zirvesi yapıldı. Tüm dernekler, vakıflar, kurum ve kuruluşlar adeta bir federasyon adı altında Muhammed Ali Temel Beyin ekibinin gayretiyle bizleri bir araya getirdi. Siyasiler, akademisyenler, iş adamları, STK’larımız derken güzel bir birliktelik oldu. Birliğin ve beraberliğin en önemli merkezilerinden birisi Kayseri’dir. Bizlerde buna katkı sağlamak için Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret gösterdik” dedi.