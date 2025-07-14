Başkan Büyükkılıç: 'Bizi ayakta tutan birliğimiz ve beraberliğimizdir'

15 Temmuz’un, Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı, karanlıktan aydınlığa uzanan tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur liderliğinde, 15 Temmuz gecesi topyekûn bir direniş sergileyerek dünyada eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu uğurda 251 vatan evladımız şehit düşmüş, yüzlercesi gazi olmuştur. Rabbim bizlere bir daha böyle zor ve acı günler yaşatmasın.”

Başkan Büyükkılıç, Kayserili Şehitlerimizi Unutmadı

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen iki Kayserili kahraman, Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ve Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ı da rahmet ve minnetle andı. Büyükkılıç, “Onlar yalnızca Kayseri’nin değil, bu milletin onurudur. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

KAYMEK’ten “Zaferin Adı Türkiye” Sergisi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim lokomotifi olan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza atılacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Sanat Sergisi’nin Büyükşehir Sanat Galerisi’nde saat 11.00’de sanatseverlerle buluşacağını ifade etti.

15 Temmuz Koşusu ile Kahramanlara Saygı

Ayrıca, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin spordan sorumlu kuruluşu olan Spor A.Ş. tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına düzenlenecek koşu etkinliğinde de Kayseri halkını aynı ruh ve heyecanla buluşturacaklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, etkinlik kapsamında yaptığı çağrıda, “Milletimizin destansı duruşunu koşarak yâd edeceğiz. Hep birlikte adım adım demokrasimiz için ter dökmeye devam edeceğiz” diyerek vatandaşları koşuya katılmaya davet etti.

“Birliğimiz, Geleceğimizin Teminatıdır”

15 Temmuz’un yıl dönümünde birlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiçbir güç bu ülkenin önünde duramayacaktır. Bu ruh, bizim en büyük gücümüzdür.”